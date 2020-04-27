Чрезвычайное положение в Казахстане продлили до 11 мая

В случае одномоментного снятия карантинных мер мы столкнемся с новой волной заболеваемости. Коронавирус отличается повышенной заразностью и несёт серьёзнейшую угрозу здоровью людей, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

С учётом складывающейся ситуации в стране и на основании предложения госкомиссии и экспертов Президент страны принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан: — В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится. Наша общая задача — не допустить негативного сценария в Казахстане. Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника. В то же время Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем.

Госкомиссия определит, какие организации начнут свою работу в регионах. Делать это будут по примеру столицы. То есть, в первую очередь откроют промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы.

Но при этом все санитарные нормы должны строго соблюдаться. А вот торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны пока будут закрыты. Также сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах.

Айнур Абильтаева, магистрант СКГУ им. М.Козыбаева:

— Я считаю, это верное решение. За это время мы можем предусматривать все профилактические меры и даже в этом случае главное — соблюдать все правила. Потому что, благодаря этим правилам, мы находимся в безопасности. И как отметил Президент, здоровье наших граждан на 1 месте.

Решён и вопрос посевной кампании. На финансирование которой выделили 200 миллиардов тенге, 70 из которых на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов. Никаких препятствий здесь быть не должно. Это задача минсельхоза и акимов.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Непросто в домашней изоляции родителям с маленькими детьми, которые хотят играть на улице, и не могут усидеть в четырёх стенах. По поручению Токаева, государственная комиссия и акиматы должны проработать вопрос и открыть доступ к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жёстким соблюдением всех санитарных норм и требований.

Безопасность и здоровье, как детей, так и взрослых — приоритет номер один. И в это непростое время, когда люди потеряли доходы и работу, государство в беде не оставит, — подчеркнул Токаев. В период ЧП он обнародовал два пакета мер поддержки. 4 млн 250 тысяч человек получили финансовую помощь.

Свыше 570 тысяч — продуктовые наборы, это число планируют довести до одного миллиона ста тысяч. Такую поддержку казахстанцы получат и за второй месяц ЧП. Заново подавать заявки не нужно.

Непростое время сейчас и у бизнеса. Им в трудный период также протянули руку помощи.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Сложно сегодня скоординировать, рассчитать. Мы все имеем кредиты в банках 2 уровня. До середины июня приостановлены все платежи в банках. Идёт послабление по налогам. Есть также мера поддержки — выплата 42 500 работникам нашего предприятия. Мы чувствуем поддержку со стороны государства.

11,5 тысяч субъектов МСБ, а ещё свыше 1,5 млн граждан, получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге.

Айгерим Мукашева