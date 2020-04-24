Жители дома по ул.Ружейникова, 14 хотят подать в суд на ТОО «Кызылжар су»

В двухэтажке на улице Ружейникова, 14 никогда не было горячей воды. Чтобы согреть ее для бытовых и повседневных нужд, жильцы используют бойлеры.

Необходимость в них исчезла 21 апреля ранним утром, когда кипяток полился по трубам, непредназначенным для горячей воды. К ее появлению ни сантехника в квартирах, ни сами жильцы не были готовы.

Анастасия Семухина, жительница г.Петропавловска:

— В 6 утра у меня супруг зашел в ванну, собирался на работу и почувствовал сильный жар в ванне. Труба, которая идет с холодной водой, дребезжала, как пластилин гнулась. И пар такой, как будто бы у нас, как парилка. Мы прикоснулись, поняли, что идет кипяток, тут же треснул на глазах бачок. Я взяла телефон, дала во все службы. Супруг тут же вышел на улицу, соседи вышли, услышали хлопок и лопнула труба, по которой бежит холодная вода.

Труба, из которой лился кипяток, по словам жильцов, изолирована не самыми современными материалами, намотано на ней все, что, видимо, было не жалко. Диалог у владельцев квартир с сотрудниками «Кызылжар су», которые приехали устранить аварию, был короткий.

Ответов на свои вопросы, кроме предположений, они не получили. В двухэтажке пострадало несколько квартир. У Анастасии Семухиной, в их семье из-за карантина сейчас единственный добытчик -ее супруг, сгорел аристон, купленный меньше года назад, лопнула сантехника. У соседей на замену пойдет бойлер и трубы.

Анастасия Семухина, жительница г.Петропавловска:

— Главный инженер «Кызылжар су» и еще был тут начальник участка нашего района, у меня даже есть голосовые все записанные, а мы, вообще, про вас забыли. Что хотите, то и делайте. Я говорю, что не работаю, сижу с ребенком, не умыть, не приготовить, ничего не могу.

23 апреля, через день после аварии, сотрудники «Кызылжар су» вместе с представителями тепловых сетей и городского акимата снова выехали на объект, чтобы разобраться в случившемся.

Евгений Мокренский, главный энергетик ТОО «Кызылжар су»:

— Мы произвели обследование жилого дома, но не все жильцы нас впустили в квартиры по разным причинам. Однако, все-таки причина была установлена, вероятно, причина выхода из строя двух титанов в квартире №15 и 16, наличие горячей воды в трубопроводе явилось то, что одна из квартир в этом доме ведет отбор горячей воды из системы отопления. Согласно правилам пользования водой балансовая принадлежность внутренних сетей дома находится либо на КСК, либо на самих жильцах.

Такую же информацию сотрудники товарищества довели до жильцов двухэтажки, но их позиция по этому вопросу не изменилась.

Анастасия Семухина, жительница г.Петропавловска:

— Мы, конечно, будем обращаться в суд, как бы тяжело это ни было, экспертизу будем делать.

Дарья Пышмынцева