В Петропавловске продолжают высаживать молодые деревья

Больше 10 лет эти молодые липы выращивали в Кондратовском питомнике. Их новым местом обитания на долгие годы станет Петропавловск. Специалисты товарищества, которое отвечает за озеленение 5 улиц города, делают все, чтобы «новоселы» чувствовали себя здесь, как дома.

Высаживаются липы, всего на Потанина их будет 77, с клубнем земли, на заранее подготовленный участок. Расстояние между саженцами 3 метра, чтобы деревья не конкурировали за влагу и свет, а развивались и с каждым днем становились крепче.

С этой же целью устанавливаются распорки, чтобы постоянные ветра не сломали молодые деревья, которые первые несколько лет нуждаются в постоянном внимании и уходе.

Тамара Гайсина, руководитель проекта по озеленению ТОО «Shatyr Group KZ»:

— Уход, подкормка все равно нужно будет осуществлять в течение 2-х лет. На данный момент мы поливаем один раз в два дня, в дальнейшем я думаю 2 раза в неделю будет вполне достаточно. Один раз в месяц подпитка удобрениями.

Первые годы она очень важна, так как городская среда отличается от той, в которой росли саженцы в питомнике. Они заменят больше сотни старых деревьев, ту часть из них, которые еще не отслужили свой срок, на центральной улице Подгоры оставили. Жители этой части города рады, что ее озеленяют.

Тамара Гайсина, руководитель проекта по озеленению ТОО «Shatyr Group KZ»:

— У нас под озеленение получается с нашей фирмой заключен договор Потанина, Интернациональная, Жамбыла, Парковая и Брусиловского. Посадили по Жамбыла Жабаева 77 елей, сегодня там высаживается ива шаровидная в количестве 270 растений. Ведется подготовка к посадочным работам пол улице Парковой, выкорчевка старых пней и подготовка ям под саженцы.

Всего в 2020-м в областном центре высадят около 4 тысяч молодых деревьев.

Дарья Пышмынцева