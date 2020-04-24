Талые воды подступили к окраинам Петропавловска

Валерий Новопашин в селе Прибрежном живёт больше 20 лет. Говорит, его дом находится в двух шагах от защитной дамбы. Каждую весну сельчанин сталкивается с угрозой паводка. Поэтому готовиться к нему начинает заранее и всегда подходит к делу основательно. К счастью, в этом году бороться с большой водой Валерию не пришлось.

Валерий Новопашин, житель с.Прибрежного, Кызылжарский район:

— До этого были паводки, но вода не заходила. В 2017-ом делали большой сброс, вода зашла во двор и в дом. Ничего не могли посадить, все было в воде. Нынче вода под дамбой просочилась и все. Ничего не пострадало, все нормально.

Единственная проблема сейчас для жителей Прибрежного, это небольшой участок дороги, ведущий к селу. Его размыло. Уровень воды достигает 5 сантиметров. Но это не мешает передвижению транспорта, говорят спасатели. Куда хуже ситуация в Тепличном. Из-за разлива старицы многие дачные участки затопило.

Уровень воды здесь колеблется на отметке 164 сантиметра. Предотвратить паводок в Тепличном не помогла даже защитная насыпь, которую соорудили месяц назад. Поэтому сейчас ее всеми силами укрепляют. Для работ привлекли спасателей и бойцов воинской части 6637 Национальной Гвардии Республики Казахстан.

Есиль Мульдинов, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— У нас задействовано 60 военнослужащих и 2 единицы техники. Мы работаем уже 4 дня. Ежедневно укрепляем защитное сооружение. Укладываем мешкотару, дамбу обсыпают песком и глиной. Вчера привезли тюки соломы.

А ещё защитные дамбы начали укреплять в сёлах Соколовке и Прибрежном. Спасатели заверили, что паводковая ситуация находится под контролем.

Ахметхан Тобулбаев, главный инспектор по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите Кызылжарского района:

— Всего в Кызылжарском районе 16 населенных пунктов подвержены паводку. Им не угрожает подтопление. С 20-ых чисел вода начала приближаться к критической отметке. Я думаю, ситуация стабильная и переживать не стоит.

А это дачный кооператив Мичурино, по соседству граничащий с поселком Тепличное. Населённый пункт тоже принял на себя удар стихии. Вода уже затопила немало дач. Участок Александра Гордича пострадал одним из первых.

Александр Гордич, житель дачного кооператива «Мичурино»:

— С 86-года я здесь живу, с самого начала дач. С 20 апреля вода начала подтапливать потихонечку, а потом прибывала и прибывала. Лодка, всё у меня есть. Если что, я убегу.

Абай Альжанов