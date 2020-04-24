Студенты СКГУ шьют многоразовые маски

Новости МТРК

19:17 24 Апреля 2020

Сейчас в общежитии СКГУ им. М. Козыбаева проживают ребята из Индии и обучающиеся на факультете «Foundation «. Чтобы не тратить время впустую, они шьют многоразовые маски. А помогают им в этом представители «Всемирной ассоциации казахов».

Они предоставили активистам новые швейные машинки, благодаря которым за неделю студенты сделали больше 1000 средств защиты. Передадут их врачам и полицейским.

Бакытгуль Аманжол, студентка СКГУ им. М.Козыбаева:

— Мы тоже не хотим оставаться в стороне от этой всемирной проблемы. Каждый из нас считает своим долгом помогать людям. Хотя бы, вот таким способом.

 

 

Дарья Пышмынцева

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