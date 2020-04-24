Пенсионерам из с.Кишкенеколь подарили жилой дом

Фундамент, вросший в землю, прогнившая кровля, окна, сквозь которые постоянно дует ветер. В таких условиях до настоящего времени жили Ермек и Айсулу Жахины, им около 70 лет, детей похоронили, родные живут в Западном Казахстане. Поэтому помочь пенсионерам некому.

Районный акимат снабжал их углём и продуктами. Не обошли стороной эту семью и односельчане, увидев, в каких условиях им приходится жить. Протянула руку помощи группа ребят.

На протяжении года они помогали нуждающимся семьям, а в апреле решили создать благотворительную организацию «Кзылту комек». Волонтёры открыли свою страничку в «Инстаграм» и объявили сбор денег на ремонт дома Жахиных.

Арман Ахметов, житель села Кишкенеколь, Уалихановского района:

— После того, как мы создали страничку в «Инстаграм» и выложили видео, где показали условия их проживания, это видео вызвало резонанс в обществе неравнодушных людей, нас даже заметили и поддержали Асаруми, люди начали скидывать по 5-10 тысяч тенге, и всего за 4 часа мы собрали около 300 тысяч тенге, и тогда мы поняли, что сможем собрать деньги на покупку нового дома.

Через день после открытия сбора волонтёры приступили к поиску нового жилища. Рассматривали все варианты. И нашли! Уютный дом с просторной верандой и банькой. Находится в шаговой доступности от важных социальных объектов.

За эту жилплощадь хозяева просили три миллиона тенге, но, узнав об истории пожилой пары, пошли на уступки и снизили цену до двух миллионов. Эту сумму неравнодушные люди собрали за шесть дней, на седьмой дом купили переоформили на Ермека Жахина.

Ермек Жахин, житель села Кишкенеколь, Уалихановский район:

— Большое спасибо всем неравнодушным людям. Желаю всем счастья и благополучия. Отдельное спасибо волонтёрам, которые нам помогали. Никогда бы и не подумали, что такое чудо произойдёт в нашей жизни.

Останавливаться на этом добровольцы не будут, в планах у них продолжать помогать нуждающимся .

Айгерим Муканова