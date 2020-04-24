Наступил священный для мусульман месяц — Рамазан

Священный месяц для всего мусульманского мира — Рамазан. Время очищения души и тела. Время, когда можно стать ближе к Аллаху. Отказ от пищи и питья в течение дня и простых человеческих потребностей является демонстрацией своей веры. Мусульмане стремятся обуздать инстинкты, избавиться от плохих мыслей и действий.

Мухаммадзахир Мирзаев, наиб имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Все намазы читаются дома. Надо просить у Аллаха о преодолении болезни. Конечно, этот Рамадан особенный и сильно отличается от предыдущих. Но вера ведь внутри каждого из нас.

В этом году нельзя ходить и звать на «ауыз ашар». А еду лучше отдать бедным и нуждающимся.

Мухаммадзахир Мирзаев, наиб имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Пітір садақа лучше переводить онлайн. Сделать это можно через приложения Каспийского и Народного банков. Кроме того, установлены специальные ящики в крупных торговых точках города.

Медики, полицейские и те, кто борются с коронавирусом, могут не держать пост сейчас. Сделать это можно позже. Такое же правило касается и заболевших.

Они могут прервать пост и продолжить после выздоровления. Самый популярный вопрос сейчас, как ни странно, антисептики. Дело в том, что по канонам ислама спирт — это харам.

Мухаммадзахир Мирзаев, наиб имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Вопрос действительно популярный. Пользоваться антисептиком можно. Только если он не изготовлен из хурмы и винограда.

Священный месяц Рамазан длится с 24 апреля до 23 мая. Священная ночь Предопределения в этом году выпадает с 19 на 20 мая. Наиб имам также напомнил о том, что в период карантина необходимо оставаться дома, соблюдать режим. Об этом говорил и Президент страны в своём обращении к казахстанцам.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— К сожалению, в нынешнем году мы встречаем священный месяц Рамазан в условиях чрезвычайного положения. Поэтому призываю всех верующих следовать рекомендациям Духовного управления мусульман Казахстана, показать свою ответственность и единство в борьбе с пандемией. Уверен, мы, народ Казахстана, с честью пройдем все испытания, проявим наши лучшие качества. Желаю верующим и всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Поздравил с началом Рамазана и глава региона Кумар Аксакалов на своей официальной странице в «Инстраграм».

Айгерим Мукашева