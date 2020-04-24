Кто может рассчитывать на 15 тысяч тенге на оплату комуслуг

Сэкономить на коммуналке смогут только жители населенных пунктов, в которых объявили карантин. Попадают под этот критерий не все районы. В некоторых карантин точечный. К примеру, в Айыртауском он действует лишь в Саумалколе.

Получается, что и рассчитывать на 15 тысяч могут только жители райцентра. В область финансовая поддержка для североказахстанцев ещё не поступила. Ожидают в ближайшее время. Но списки уже составлены. В них 7 категорий граждан.

Категории получателей:

— инвалиды 1, 2, 3-й групп;

— семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

— многодетные семьи;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

— семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

— пенсионеры с минимальной пенсией и менее;

— граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Но есть важное условие — у вас должен быть абонентский счёт с поставщиками коммунальных услуг.

Адильбек Аубакиров — руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Сейчас коммунальные службы отрабатывают список. По правилам после обращения граждан в течение 5 рабочих дней будет перечислена сумма напрямую поставщику коммунальных услуг 15 тысяч тенге в месяц на абонента, на семью.

Вода, электричество, тепло, газ, канализация, вывоз мусора, обслуживание лифтов. В общем, все коммунальные услуги. Отмечу, «Казахтелеком» в список не входит. Каждая статья расхода будет оплачиваться пропорционально.

Если ваши траты превышают 15 тысяч, недостающую сумму нужно доплатить. А если счётчики намотали, к примеру, на 10 тысяч, то остаток автоматически переходит на следующий месяц.

Адильбек Аубакиров — руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Эти средства предусмотрены за апрель и май. Сейчас вам за апрель придут счета именно в мае. Не надо путать. Потому что некоторые думают, что это будет уже в этом месяце. Согласно правилам коммунальных услуг, до 25 числа месяца за отчётным надо оплатить. За апрель вы должны заплатить до 25 мая. Не волнуйтесь. Ваши заявки будут приняты и обработаны.

По предварительным подсчётам в нашей области помощь по оплате коммуналки поступит на 37 тысяч 365 лицевых счетов. Но список ещё не окончательный. Ведь один человек может подходить сразу под несколько категорий.

Алмаз Кошманов, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— 16 897 инвалидов в области. Инвалиды и участники ВОВ и приравненные к ним — 942 человека. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 1945. Многодетные семьи — 2875. Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей — 155, граждане, получающие АСП — 1325, одинокие пенсионеры — 2101.

В каждом районе и Петропавловске будет работать отдельный call-центр. Приём заявок начнётся, когда будет определен администратор программы и поступит финансирование. Предполагают, что это будет либо ведомство ЖКХ, либо соцзащиты.

Айгерим Мукашева