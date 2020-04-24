Когда можно будет поехать на дачу

Новости МТРК

20:59 24 Апреля 2020

Председатели некоторых дачных сообществ говорят, большинство горожан позаботились о питомцах и поднятии мебели заранее. А к посадке всевозможных культур не обязательно приступать прямо сейчас.

Ирина Шершнева, председатель дачного сообщества «Изумруд»:

— Даже в конце июня мы садили, и у нас все вырастало. Не волнуйтесь, все это пройдет, все это закончится.

Иван Пороло, председатель дачного сообщества «Учитель»:

— Я вас убедительно прошу, не спешите попасть в тяжелый период на дачный участок, все равно впереди грядут большие заморозки, вы ничего не успеете там сделать, морозы не дадут всхожести. Посидите дома, пока такое тяжелое время.

 

 

Дарья Пышмынцева

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