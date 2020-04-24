ДВД: Участились случаи мошенничества в соцсетях

В городское управление полиции поступило сразу несколько заявлений о фактах мошенничества в интернете. 37-летний петропавловец планировал продать через сайт объявлений дорогостоящий сервиз.

Покупатель нашелся сразу и запросил номер банковской карты, якобы для перечисления предоплаты. Вскоре темой обсуждения стал код из SMS-сообщения. Когда горожанин переслал код от интернет-банкинга, то внезапно понял, что стал жертвой аферистов: со счета его карты сняли 700 тысяч тенге.

Потерпевший:

— И высшее образование и должность неплохая. Я был уверен, что никогда не смогу на такое попасться. Хорошие психологи: ввели меня к себе в доверие, внушили эту уверенность, после чего я, не понимая, как это произошло, сказал им SMS-код. Только после этого я начал что-то понимать.

57-летнего жителя областного центра обвели вокруг пальца через Facebook. Несколько месяцев назад к нему «в друзья» добавилась девушка, представилась родственницей общих знакомых. По ее словам, она находилась в Лондоне и ей срочно нужно было отправить в Петропавловск сумку с ценными вещами.

Попросила потерпевшего оплатить таможенные расходы. За услуги пообещала щедро вознаградить. В течение нескольких недель на банковские карточки мужчина перевел десять переводов на сумму около 4 млн. тенге.

Касенбай Ахметов, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— Убедительно просим не сообщать никому пароли, пин-коды, CV-коды. И коды, которые поступают вам в виде SMS-сообщений. Не совершайте сомнительных сделок в форме предоплаты или задатков, не спешите переводить деньги друзьям или родственникам, проверьте информацию, позвоните им на видео-звонок.

Полицейские призывают население быть предельно бдительными и помнить, что для перевода денег через банковские карты достаточно номера счета карты. Для перевода через терминал — ИИНа и номера телефона. Если продавцы или покупатели из интернета настоятельно просят дополнительные коды, данные из SMS, или другую личную информацию – это аферисты.

Анжелика Сычева