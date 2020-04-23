В Петропавловске дополнительно установили колодцы, оснащенные насосами

Виктор Галай в доме по адресу Павлова, 2 живет более 30 лет, и за все это время паводок ни разу не обошел его стороной. Топит каждый год. Сам дом страдает не сильно, под ударом половодья оказываются двор и придомовая территория.

Виной всему — переполненные талыми водами канавы. Этой весной проблему решили. Возле дома Виктора коммунальщики установили специальные колодцы, оснащенные насосами, которые и выкачивают воду.

Виктор Галай, житель г.Петропавловска:

— Никаких претензий нет. Уровень стоит нормальный, ничего не топит, вроде бы и дождь прошел. Все нормально. Он автоматически включается и выключается: уровень упал-отключился, уровень поднялся — включился.

За час такое оборудование способно откачать порядка 16 кубометров воды, которое после спускают в ливневые стоки.

Павел Булаев, руководитель КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения » г.Петропавловска:

— Насосы электрические, в связи с поступлением дополнительной воды включаются автоматически и ведут перекачку. На данный момент по городу установлено 7 таких колодцев.

Кроме Подгоры такие колодцы появились в микрорайоне Береке, в планах также Копай и Рабочий поселок. Это участки, наиболее подверженные подтоплению.

Алена Хан