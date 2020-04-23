Студенты СКО готовятся к дистанционной сдаче сессии

Студенты всей страны сейчас на дистанционном обучении. Так что современные технологии и цифровизация, к которым мы стремимся, очень пригодились. Учатся онлайн и в петропавловском колледже искусств, для этого используют платформу «Сова».

Авторы полностью адаптировали программу под особенности индивидуального обучения. К тому же по этой системе преподаватели предыдущие два года заполняли документацию.

Сначала было много проблем, так как все студенты и преподаватели разом выходили в интернет, и система постоянно «зависала», но со второй недели обучения колледжу предоставили индивидуальный сервер и все наладилось.

Преподаватель:

— С помощью платформы можно не только проводить занятия со студентами. В эту программу включили лекции, задания, практические материалы. Постоянно пополняется электронная библиотека. В системе размещены все документы по итоговой аттестации, личные карточки, протоколы. Не за горами у студентов сессия. Она тоже пройдет в новом формате.

Роза Кашенова, директор колледжа искусств г.Петропавловска:

— Выпускники обычно сдавали два практических экзамена на всех исполнительских специальностях. Это сольное исполнение концертной программы и ансамблевое исполнительство. В этом году все свои сольные выступления студенты запишут на видео после прослушивания. После чего в «зуме» состоится обсуждение выступления членами комиссии итоговой государственной аттестации.

Кстати, в колледже параллельно обучению игре на инструменте есть дисциплина — концертная подготовка. Вот небольшой фрагмент выступления ансамбля «Назконыр». Сейчас по 11 специальностям в колледже обучаются 189 студентов.

Алена Хан