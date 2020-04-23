Средства гигиены и продукты вручили пенсионерам полицейские

Правоохранительные органы

19:33 23 Апреля 2020

68 летняя Нина Мицукова — полковник полиции в отставке. Службу в органах внутренних дел Нина Романована начинала в далеком 1981-м. Большая часть ее прошла в должности инспектора по делам несовершеннолетних.

А на заслуженный отдых женщина вышла из оперативного подразделения государственного следственного комитета. Сегодня к ветерану правоохранительного ведомства пришли молодые коллеги. И не с пустыми руками.

Маски, антисептики , продуктовый пакет. С таким набором стражи порядка навестили и 65-летнего майора полиции в отставке Сакена Бакетова. Визиту гостей Сакен Кошанович очень обрадовался.

Несмотря на тяжелый график службы, стражи порядка всегда находят время, чтобы навестить ветеранов: встретиться, поговорить, обратиться за советом или помочь. За несколько дней полицейские побывали в гостях у пятерых одиноко проживающих пенсионеров.

Читайте также

Улицы и дворы Петропавловска патрулируют полицейские
Из роддома — в сопровождении полицейских через «зеленый коридор»
Полицейские: улицы Петропавловска пустеют день ото дня
Стали известны итоги акции «Приемная на дороге» в СК
ДВД: Участились случаи мошенничества в соцсетях
За период самоизоляции полицейские СКО оштрафовали 58 человек
С помощью видеокамер полицейские выявили 17 уголовных преступлений
140 литров незаконного алкоголя изъяли у сельчанина в Есильском р-не
За несоблюдение правил карантина водителей наказывают в Петропавловске
Какой категории североказахстанцев разрешено передвигаться по региону
Вслед за ЦОН на дистанционную работу перешла миграционная служба
Стражи порядка регулярно патрулируют дачные участки