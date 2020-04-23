Предпринимателей Казахстана освободили от взносов в фонд ОСМС

2 % от работодателя, 1 -от работника. Механизм отчислений со стороны делового сообщества страны в фонд ОСМС работал, как часы, до прихода в нее коронавируса. Меньше, чем за месяц он сломал систему, которую лучшие казахстанские эксперты разрабатывали годами.

Потеряв львиную долю дохода, малый средний и даже крупный бизнес частично лишился самостоятельности, вместе со способностью делать свой вклад в отечественную копилку здоровья. На время режима ЧП от этой ответственности освободили как руководителей, так и работников предприятий.

Карлыгаш Ильясова, пресс-секретарь филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— Субъекты малого и среднего бизнеса освобождены от уплаты взносов отчислений за ОСМС до 1 октября 2020-го года. А некоторые крупные субъекты бизнеса они освобождены до 1 июля 2020 года.

От отчислений в фонде ОСМС освобождены субъекты бизнеса, которые относятся к следующим категориям: -торговле

-транспорту и техническому обслуживанию

-образованию

-медицине

-туризму

-ресторанно-гостиничному делу

-развлекательной сфере

-программному обеспечению

-фитнесу

Субъекты бизнеса, которые не вошли в перечисленные категории, получили отсрочку уплаты взносов и отчислений в казахстанскую копилку здоровья до 1 июня 2020 года.

Кстати, индивидуальным предпринимателям, которые сейчас в большинстве своем тоже испытывают не самые лучшие времена, представители фонда ОСМС тоже пошли навстречу.

Карлыгаш Ильясова, пресс-секретарь филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— Они тоже не будут делать отчисления и взносы, но за себя, как индивидуальные предприниматели в размере 2975 тг они платить обязаны, так как если они не будут платить, то до первого октября, например, у них накопится долг.

Копится у бизнесменов он и сейчас. Пока правительство страны рассматривает предложение фонда ОСМС, чтобы освободить их от долгов, но окончательное решение еще не принято. Новая система из-за режима ЧП тоже пока не вступила в полную силу.

Таким образом, все казахстанцы до 1 июля остаются условно застрахованными. Специалисты фонда напоминают, чтобы стать участником новой медицинской системы, нужно регулярно платить единый совокупный платеж. Разовое вложение для получения соцвыплаты не означает, что вы застрахованы.

Дарья Пышмынцева