Почти Т28 млн обманом присвоила себе сотрудница Военного института

Служила долго и воровала тоже… долго. В хищении бюджетных денег подозревают сотрудницу расчётного стола Военного института. С финансами этого вуза женщина работала давно и заслужила доверие, которое в итоге не оправдала.

Сергей Потанин, заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— За счёт вакантных должностей офицерского состава, военнослужащих по контракту и гражданских служащих Военного института, ежемесячно образуется экономия бюджетных средств. С целью материального обогащения, подозреваемая разработала преступный план по начислению образовавшейся экономии денежных средств военным и гражданским служащим Военного института, подменяя их индивидуальные персональные данные.

Вместо них, указывала свои данные, супруга, друзей и знакомых, служивших, кстати, в этом же институте. Таким образом, сотрудница всю эту экономию забирала себе в «карман». План прост, а поймать работницу было трудно.

Анкетные и персональные данные всего личного состава, огромный объём цифровой информации и бонусом доверие коллег и руководства. Поэтому почти пять лет женщина спокойно обогащалась за государственный счёт. Начала в 2014. За это время похитила почти 28 млн тенге.

Потратила на личные нужды. Ответ за проступок будет нести не только подозреваемая. Антикоррупционная служба инициировала вопрос о привлечении виновных лиц Военного института к строгой дисциплинарной ответственности. Выступили специалисты и с другими предложениями, чтобы не допустить хищения в дальнейшем.

Сергей Потанин, заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— При подписании финансовых документов осуществлять проверку правильности и законности начисления выплат, подлежащих перечислению военным и гражданским служащим ВИ. Не реже одного раз в полгода проводить внутренний аудит. Принять организационные меры по обязательному ежемесячному уведомлению личного состава о произведённых начислениях, удержаниях.

И предоставлять каждому работнику расчётный лист. И разъяснить, что делать, если они заметили расхождение. И, конечно, усилить меры профилактики по противодействию коррупции в военном институте.

Айгерим Мукашева