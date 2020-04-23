Пересечь карантинный блокпост за небольшое вознаграждение…

Новости МТРК

20:56 23 Апреля 2020

Работник акимата оформил разрешение на беспрепятственное передвижение автомобиля через карантинные блокпосты, установленные на выездах из Петропавловска. За свою «услугу» он получил 50 тысяч тенге.

Отмечу, сотрудник акимата является членом оперативного штаба по предоставлению достоверной и своевременной информации в городской ситуационный центр. Информацию о том, как госслужащий попался на взятке, в антикоррупционной службе не разглашают в интересах следствия.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы СКО:

— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП г.Петропавловска. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом. Санкция предусматривает до 7 лет.

 

 

Айгерим Мукашева

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