Многопрофильная облбольница работает в режиме провизорного стационара

Приёмный покой многопрофильной областной больницы сейчас изолирован. Сюда поступают только пациенты из группы риска, которые могут быть заражены COVID-19. Прежде чем попасть в нужное им отделение, они проходят обследование.

Ксения Игишева, заведующая приёмным отделением многопрофильной областной больницы:

— Есть чёткий список пациентов, которые подлежат обследованию на COVID-19. Это пациенты с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией, пациенты с пневмонией, а также все беременные.

Сейчас в приёмном покое одна будущая мама. У нее взяли мазок на исследование. Результаты пациентка ждёт в специальном изоляторе. Всего их здесь семь. После каждого пациента помещение полностью дезинфицируют. А сам приёмный покой разделили на «чистую» и «грязную» зоны.

В первой медики надевают свою экипировку. Защита на максимум и по всем мировым стандартам, говорит руководство больницы. Сначала в течение трёх минут необходимо тщательно вымыть руки.

Только после этого надевают респиратор, перчатки, противочумный костюм 1-го типа, он считается самым лучшим и надёжным. Плюс к обмундированию — водонепроницаемые бахилы, очки, ещё одна пара перчаток.

Светлана Ходкевич, старшая медсестра приёмного отделения многопрофильной областной больницы:

— В данном костюме мы находимся около 3 часов. После того как время истекло, сотрудники снимают его в специальном помещении. Делают перерыв, удовлетворяют требованиям и надевают новый костюм в этой же комнате.

На вопрос «сложно ли работать в этой экипировке?», врачи скромно отвечают, что привыкли. В такой же защите была и команда МТРК. Но уже после часа съёмок было трудно дышать и двигаться. А медики так работают по 6 часов.

На смену заступают по одному врачу и медсестре. Но, несмотря на полный комплект защиты от вируса, риск всё же есть. К сожалению, во многих странах врачи, медсестры и санитары заражаются от пациентов. Потому в областной больнице создали медицинский резерв.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Это, чтобы в случае заноса к нам COVID-19, заражения медработников или направление их на карантинный стационар, мы имеем в резерве работников, которые будут вместо них оказывать помощь. За два дня мы наладили работу. Были подключены очень серьёзные материальные ресурсы, которые не запланированы — более 10 млн.

В резерве около ста медиков. С момента перехода областной больницы в режим провизорного стационара обследование на COVID-19 здесь прошли свыше 80 человек. У всех отрицательный результат.

Айгерим Мукашева