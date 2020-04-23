К 3 годам тюрьмы приговорили Мурата Камбарова

Дело было в феврале, когда полицейский отправился в командировку в Жамбылский район. Заодно он решил встретиться с подозреваемым по одному из рассматриваемых дел. В ходе разговора с ним стал вымогать 2,5 миллиона тенге.

В обмен Мурат Камбаров пообещал, что прекратит уголовное дело в отношении его сына. Нечистый на руку старший следователь даже сделал скидку за свои услуги в размере 500 тысяч.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— 17 февраля в 20:00 вечера в результате проведенных негласных следственных действий Камбаров в подъезде своего дома был задержан с поличным. У него обнаружили и изъяли ранее выданные денежные средства в сумме 2 миллиона тенге. Вышеуказанные действия являются нарушением законодательства УК РК, а именно статья 366 «Получение взятки.

Приговором суда ближайшие 3 года полицейский проведет за колючей проволокой. Кроме того, его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении средней безопасности.

Енбек Сембин, заместитель начальника ДП СКО:

— Камбаров был уволен из органов внутренних дел и лишен звания. Его непосредственный руководитель — заместитель начальника следственного управления- был освобожден от занимаемой должности. Начальник СУ был привлечен о неполном служебном соответствии. В общей сложности было привлечено к дисциплинарной ответственности 5 сотрудников полиции.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Недавно в департаменте полиции стало известно еще об одном коррупционном факте среди своих сотрудников. Речь идет о первом заместителе начальника отдела полиции района Шал акына, которого подозревают в получении взятки. Сумма немалая — 1 миллион 300 тысяч тенге. Эти деньги он планировал получить от жителя района за беспрепятственное перемещение на транспорте во время карантина

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО:

— Этот факт мы расцениваем как ЧП, сводящее «на нет» круглосуточный труд остальных полицейских. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. За дискредитацию он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Начальник отдела полиции освобожден от занимаемой должности. Наказан еще ряд руководителей, в том числе и два моих заместителя получили строгие выговоры.

По результатам мониторинга в Агентстве РК по противодействию коррупции составили список самых коррумпированных госорганов. Лидирующую позицию в нем занимает министерство внутренних дел.

Абай Альжанов