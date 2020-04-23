Из-за пандемии на родину, в СКО, вернулись студенты из Омска

По приезду в целях безопасности 28 учащихся разместили в карантинном стационаре. Медики провели ребятам экспресс-анализ на коронавирус и на данный момент ждут результатов.

В случае если у студентов диагноз не подтвердится, то их отправят по домам на 2-х недельную самоизоляцию. Заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин успокоил горожан и заявил, что такая процедура — мера вынужденная.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Вчера был вопрос: почему так поздно питание дали? Во-первых, питание было организовано раньше, но в связи с тем, что проходило расселение, им своевременно не смогли подать питание. Сейчас завтрак, обед -все как положено. Когда прибыла группа из Лондона, процедура тоже долго проходила с 6 вечера и до 12 ночи. Здесь такая же ситуация. Заселение каждого студента обрабатывалось.

Абай Альжанов