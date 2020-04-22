Жители с.Байтерек накормили медиков и полицейских на блокпостах баурсаками

С самого утра неравнодушные жители села Байтерек жарят баурсаки, а ещё укладывают в коробки разные сладости и продовольствие. Такой соцпакет они приготовили тем, кто несёт службу на карантинных блокпостах и борется с распространением коронавируса.

Медики и полицейские. Круглые сутки они дежурят на пропускных пунктах, не видясь иногда даже с близкими и родными, чтобы все североказахстанцы находились в полной безопасности.

Салкен Султанов, председатель казахского этнокультурного центра «Тамыр»:

— В такую трудную минуту для нашей страны Байтереская мечеть не хочет оставаться в стороне. Вместе со «Всемирной ассоциацией казахов» и «Тамыр» решили приготовить пышные бауырсаки для людей, которые находятся на передовой.

Абай Альжанов, корреспондент:

— В черте города расположено 5 блокпостов. По словам волонтёров, такие соцпакеты они раздадут на каждый блокпост.

А ещё добровольцы оказывают поддержку студентам СКГУ им. М.Козыбаева, которые из-за режима ЧП не смогли уехать домой из города.

Арман Суюндыков, руководитель ОО «Всемирная организация казахов СКО»:

— Ранее была оказана помощь 50 студентам, которые находятся в общежитиях СКГУ им. М.Козыбаева. Им была оказана помощь в виде продуктов питания. Думаю, в дальнейшем будем продолжать.

Студенты вуза, к слову, тоже не сидели «сложа руки». Они отблагодарили волонтёров за предоставленную помощь защитными масками. За время карантина учащиеся успели сшить их больше 1000. Позже добровольцы передадут их медикам и полицейским, которые несут службу на блокпостах.

Абай Альжанов