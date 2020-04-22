В СК успешно реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций

Проект создан по инициативе республиканского Агентства РК по противодействию коррупции и двух министерств — по инвестициям и развитию и иностранных дел.

Основные его направления — правовая защита, оптимизация бизнес-процессов, регуляторное воздействие, общественный контроль и антикоррупционная грамотность.

Почти за 2 года в региональном профильном ведомстве подписали договоры с 21 инвестором на сумму свыше 160 млрд тенге. За это время на «горячую» линию антикоррупционной службы поступило более 70 обращений от предпринимателей.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— К нам возникло отражение от ТОO «Biooperation» в Тайыншинском район, касаемо выдачи виз иностранцам работникам. Наши сотрудники отреагировали. Вопрос решился положительно. Также фронт офис обратился ИП «Агротрак» с вопросом относительно утилизационного сбора. Данное решение проблемы помогло многим предпринимателям. Также положительно был решен вопрос ИП «»Голубь» по оформлению земельного участка.

Анжелика Сычева