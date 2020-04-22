В Северном Казахстане ожидают вторую волну паводка

ДЧС

20:43 22 Апреля 2020

Сейчас на контроле спасателей региона находятся несколько населённых пунктов вблизи областного центра. Это Заречный, Тепличное и Прибрежное. Подъём воды около Петропавловска спасатели наблюдают последние трое суток.

В селе Байтерек, к примеру, на 22 сантиметра, а в Новоникольском и Водопроводном уже пошла на спад. Несмотря на то что в посёлках Заречном и Тепличном проводились инженерные мероприятия, там продолжают дежурить спасатели.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Вчера во избежание подмыва тех защитных обвалований, которые мы делали, мы дополнительно провели инженерные мероприятия по их укреплению. С привлечением военнослужащих НГ и спасателей.

Такую же работу по укреплению дамб вчера проделали и в поселке Заречный.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— В целом обстановка стабильная, подтопления жилых домов мы не наблюдаем, хотя наблюдаем поднятие уровня воды по руслу реки Есиль. По остальным участкам ситуация в регионе стабилизировалась.

Что касается дач и строений, которые находятся по руслу реки в пойменной части, то их затапливает почти каждый год. А вот из-за переливов в поселке Заречный движение автотранспорта закрыто, там выставлены полицейские посты.

По словам главного спасателя региона, ожидается, что вторая волна паводка придёт к нам из Акмолинской области в течение 2 недель. Несмотря на довольно стабильную ситуацию, стоит отметить, что воды в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

 

 

Алена Хан

Читайте также

Пожар произошел в нежилом доме в Рабочем поселке
Спасатели региона ежедневно совершают обход на реке Есиль
Районы с высокой угрозой подтопления на контроле в СКО
Кот Румпель спас хозяев от пожара
9 апреля в Северо-Казахстанской области в огне погибли два человека
Из-за возгорания сухостоя пострадали несколько домов и двое человек
Дождь, мокрый снег, сильный ветер и угроза паводка
С 15 марта по 15 апреля в СКО проходит акция «Природа — источник жизни»
СКО: к предстоящему половодью спасатели готовы на 100%
Пятая часть пожаров в СКО приходится на возгорание сухостоя
В с.Новоишимском р-на им. Г.Мусрепова спасатели укрепили защитную дамбу
Паводковая обстановка в регионе на постоянном контроле спасателей