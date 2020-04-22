В госпрограммы поддержки предпринимателей внесены изменения

В Дорожной карте бизнеса 2025, к примеру, сняты отраслевые ограничения, за исключением проектов в сфере торговли, кроме пополнения оборотных средств, а ещё субъектов, работающих в сфере игорного бизнеса, проведения лотерей, оборота наркотических и психотропных веществ, охраны.

Унифицирована ставка для предпринимателей на уровне 6 процентов. Увеличены до 7 млрд тенге суммы кредитов на субсидирование, сроком до 5 лет.

Также кредиты на пополнение оборотных средств — до 360 млн тенге по 1 направлению, до 500 — по 2 направлению, по проектам в сфере торговли также по 2 направлению сумма выросла до 100 млн тенге.

А ещё для начинающих предпринимателей по 1 направлению гарантируются кредиты до 180 млн, для действующих — до 360, по 2 направлению — 360 млн для начинающих и до 1 млрд — для действующих. Кроме того, в ДКБ 2025 включены субъекты крупного бизнеса.

В таких отраслях, как производство продуктов питания, мыла, гигиенических средств, туризм, аренда и управление собственной и арендуемой недвижимостью, грузовые перевозки и складское хозяйство.

Что касается изменений в программе «Экономика простых вещей», то объём финансирования вырос до 1 трлн тенге со сроком гашения до 10 лет.

Увеличился перечень товаров, которые попадают под действие программы. При этом финансировать приоритетные проекты в сфере АПК наряду с банками 2 уровня будет Аграрная кредитная корпорация.

Дарья Пышмынцева