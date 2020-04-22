Североказахстанцам продолжают выплачивать по 42500 тенге

Их общее количество — почти 160 тысяч. Немало и тех, кому пришёл отказ в соцвыплате. Основные причины, по словам специалистов — это неправильно введённый ИИН, номер банковского счёта или же у граждан не было отчислений за последние 12 месяцев в госфонд социального страхования.

А ещё ни один казахстанец, которому ошибочно назначили соцпособие, не будет привлекаться к ответственности. Об этом на брифинге в столице заявил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

«Ни один человек, получивший 42 500 тенге, если даже ошибся, не будет привлечен к уголовной ответственности. На этом давайте поставим точку. Мы никого проверять не будем, это социальная выплата. Ни о чем не переживайте, вам выплатили — берите, тратьте. Если кого и будут проверять, то нас» Биржан Нурымбетов, министр труда и социальной защиты РК

Абай Альжанов