Пик распространения КВИ в СКО ожидают в течение 3-3,5 следующих недель

Усиление карантинных мер в Петропавловске вызвало у горожан массу эмоций и вопросов. Главный – почему не послабление режима? Ведь в регионе 86% инфицированных выздоровели, а новые случаи выявляют нечасто, да и те — завозные.

Ответ на этот вопрос дала заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— Было постановление главного санврача РК об усилении карантинных мер. Акимам областей поручено обеспечить запрет въезда и выезда. Положительная динамика не должна никого успокаивать, ведь в городах, где было мало случаев, сейчас скачок, мы не исключаем, что приступим к скринингам по 18 группам и у нас может пойдёт обнаружение.

В нашем регионе из 30 выявленных случаев COVID-19 22 — местных и 8 — завозных. В 13-ти случаях источник инфицирования не установлен. Не исключено, что идёт накопление инфекционного начала, так как инкубационный период длится 14 дней. Пик распространения вируса мы ещё не прошли, его санврачи прогнозируют через 3-3,5 недели.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— Послабление карантина в регионе наступит в том случае, если после массового скрининга до конца месяца не будет выявлено массовой заболеваемости. Тестировать на коронавирус будут беременных, силовиков, социально-уязвимые слои населения, прибывающих транзитным транспортом.

С тех пор как в СК обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом, провели 5141 исследований, 2363 — пришлись на людей из категории скрининговых. Пока эту работу приостановили, так как в местном филиале национального центра экспертизы не хватает расходных материалов.

Такие проблемы сейчас возникают по всей стране. У нас возобновить скрининговые исследования должны в течение пары дней, планируется, что их пройдут 37 тысяч человек.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— Я разговаривал с вице-министром здравоохранения, и она сказала, что в нашу область транспорт с расходными материалами и тестами отправлен и будет доставлен завтра.

Несмотря на усиление карантинных мер, нарушений меньше не стало, горожане продолжают прогулки по областному центру без особой надобности. Таких фактов 344, они рассматриваются в судах.

Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО:

— К сожалению, у нас участились факты нарушения тишины в ночное время, наши граждане употребляют спиртные напитки, находясь на карантине в вечернее время на улице, нарушают все требования, их однозначно привлекаем.

На собственном автотранспорте можно ездить только на работу и обратно, при себе необходимо иметь справку и путевой лист. А лучше всего добираться общественным транспортом, который обязаны предоставить работодатели.

Списки тех, кто во время карантина может передвигаться по городу по служебным делам, можно узнать в службе Ай-комек по номеру 109. Сейчас в неё занесли 8 тысяч человек. В ближайшие дни списки пополнят ещё 11 тысяч человек.

Алена Хан