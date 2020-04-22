О судьбе разведчика Абуталипа Кашенова из СК рассказала его дочь

Абуталип Кашенов попал на фронт 18-летним юношей. Его призвали 1 ноября 1941-го. Так начал свой трудный путь к победе рядовой 296-й стрелковой дивизии пятого Гвардейского мотострелкового полка.

За его плечами не одно сражение, в том числе бой под городом Ржевом, бой за деревню Петушки, что в ста километрах от города Орла.

Об этом его близкие знают, благодаря наградному листу, который в архивах 5 лет назад нашёл внук Абуталипа. Здесь подробная информация о том, где был ранен и в каких госпиталях восстанавливал здоровье, рассказывает его дочь Назипа.

За два года Абуталип сумел проявить себя доблестным воином. Дослужился до командира отделения разведки 51-го Гвардейского стрелкового полка.

Назипа Тилимесова, жительница г.Петропавловска:

— В бою за города Новосокольники 16 ноября был тяжело контужен, потеря разговорной речи. И после он вновь участвовал в боях на втором Прибалтийском фронте 10 армии. И уже 16 января 1944 года был тяжело контужен, и после этого его комиссовали.

Вернулся домой разведчик Абуталип Кашенов в тяжёлом состоянии. Ему было всего 22 года. Многие считали, что он уже не сможет вернуться к полноценной жизни. Но у Абуталипа была сильная воля, которая помогла ему встать на ноги.

После войны он женился, стал папой. У него родились четыре дочери и сын. Дети о нём вспоминают с особой теплотой. Говорят, был хоть и немногословным, но очень добрым.

Назипа Тилимесова, жительница г.Петропавловска:

— Он любил делать сюрпризы. Он делал их из ничего. Новогодние подарки он всегда приносил, и мама хотела, если отложить что-то на потом, он этого делать не разрешал. Усыпал ими стол. Времена ведь всё равно были тяжёлые, и вот такие сюрпризы он любил нам делать.

А ещё, рассказывает Назипа, её отец никогда не говорил о войне, даже не мог смотреть фильмы о том времени. Всего себя отдавал работе и семье. 9 Мая для семьи Кашеновых особенный праздник, он был и остаётся для них важнее Нового года и дней рождений.

Назипа Тилимесова, жительница г.Петропавловска:

— Мама завела традицию, что на День Победы мы всегда ходили на кладбище. И после того, как умерла мама, мы продолжаем эту традицию. Мы ходим на кладбище, чтобы навестить отца и мать.

Абуталипа Кашенова не стало на 58 году жизни. Полученные ранения на фронте сказались на его здоровье. Дети и внуки Абуталипа гордятся им и чтят память о нём.

Айгерим Муканова