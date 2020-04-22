Места дислокации БОМЖей ежедневно проверяют полицейские

Проводят рейды и доставляют бродяг в приёмник-распределитель. «Путёвку» туда ежедневно получает десяток бомжей. Сотрудники вносят сведения в базы и проверяют бездомных по картотекам разыскиваемых.

А ещё проводят разъяснительные беседы, после которых направляют в отделение ночного пребывания городского центра социальной адаптации. Это на окраине Рабочего поселка.

Если лица без определенного места жительства нарушают общественный порядок, вы можете обратиться в дежурную часть приемника-распределителя. Их номер: 52-92-89. 8 (7152) 52-92-89 ))

Бродяги/полицейские

— Улица, есть — улица. Так, маски покупаем.

— В ночлежном доме были?

— Да, да, да. Там, как всегда — до утра только. Не каждый день там бываем. Зависит от погоды — если дождь, снег — стараемся туда. Мне 40 лет. Лет 5 уже на улице, точно.

Александр Данилов, инспектор-дежурный приемника-распределителя УП г.Петропавловска:

— В результате проведенных мероприятий с начала действия карантина в приемник-распределитель доставлено 96 человек, в ночлежном доме находился 131 человек.

Айгерим Мукашева