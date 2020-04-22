Как будут проходить экзамены и защита дипломных работ

По его словам, для тех, кто сейчас учится на 1,2 и 3 курсах, сложностей нет, они сдают сессию. Экзамены можно закрыть дистанционно, перенести их на более поздний срок или выставить оценку по результатам текущих баллов. Решение в рамках академической состоятельности каждый ВУЗ принимает сам.

Что касается выпускников, то защита дипломных работ остаётся. А если карантин продлят, то делать они это будут дистанционно. Также для них может пройти и комплексный экзамен. Кроме того, учебные заведения рассматривают ещё два варианта.

Провести его позже, либо выставить суммарную оценку по базовым дисциплинам. В этом году в Казахстане экзамены будут сдавать больше 604 тысяч студентов, из них 142 435 приступят к итоговой аттестации.

Алена Хан