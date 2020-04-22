Больше Т43 млн выделено на зарыбление водоемов региона

Позади полгода кропотливой работы и постоянной заботы о здешних обитателях. В бассейнах петропавловского рыбопитомника 6-месячные личинки сиговых пород, готовые к отправке в естественную среду. Их икринки здешние специалисты собирали с октября по декабрь 2019-го.

Ерлан Джумабаев, директор Петропавловского рыбопитомника:

— Икринки мы собирали в Акмолинской области в Зеренде, в Тобольском водохранилище в Костанае и на местных озерах — Малый Тарангул, озеро Лебяжье. Маточное поголовье у них есть и затем мы составляем договора, им часть отдаём.

Из 44,5 млн личинок сиговых большую часть выпустят в Сергеевское водохранилище, и только 6,5 — в Петропавловское. Но прежде, как и перед каждой отправкой, сотрудники рыбопитомника вместе со специализированной комиссией проводят подсчёт, чтобы в каждом доставленном до водоёма мешке было равное количество личинок.

После этого можно приступать к их формированию и уже потом к отгрузке и доставке до места. Работа сотрудников петропавловского рыбопитомника не заканчивается и во время выпуска личинок в естественную среду.

Делать это быстро при разнице температур в мешке и водоеме нельзя, иначе вся проделанная до этого работа пойдёт насмарку. Не меньше хлопот и с выращиванием карповых пород рыб.

Ерлан Джумабаев, директор Петропавловского рыбопитомника:

— Где-то в конце мая мы привезем сюда их, выпустим в бассейны. Будем опять загружать в аппараты «Вейса» и после 5 дней она выклюнется, и у нас есть выростные пруды. Мы личинку карповую запустим в пруды и в течение 5 месяцев будем подкармливать, уже в сентябре будем выпускать сеголеткой. У нас разрешено по первой группе, от 12 и выше граммов они будут.

Только после этого их выпустят в Сергеевское и Петропавловское водохранилище. Всего на зарыбление водоёмов региона из республиканского бюджета выделили больше 43 млн тенге.

Дарья Пышмынцева