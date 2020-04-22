Артисты обл.филармонии проводят он-лайн концерты

Культура

19:28 22 Апреля 2020

Сейчас всем необходимо оставаться дома. Чтобы скрасить дни ЧП своим землякам, наши артисты решили проводить онлайн-концерты. Поддерживает связь с ценителями музыки и художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері» Кайырлы Гафуров. 24 апреля в 7 часов вечера он выступит в прямом эфире через аккаунт областной филармонии в инстаграмме.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері»:

— Этим концертом мы хотим подарить хорошие эмоции и поднять настроение нашим слушателям. Помочь всем зрителям пройти эти сложные времена. Мы вместе с вами ждём, чтобы этот карантин поскорее закончился.

 

 

Анастасия Остертак

 

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