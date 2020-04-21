За месяц волонтеры СКО оказали помощь 1600 семьям

Татьяне Афанасьевой- 90. Почти всю жизнь женщина проработала на городском мясокомбинате. За самоотверженный труд награждена различными медалями. Супруг пенсионерки умер 13 лет назад. Детей у них не было. Осталась совсем одна. Самостоятельно передвигаться она уже не в состоянии. Ухаживают за ней родственники.

Наталья Афанасьева, жительница г. Петропавловска:

— Позвонила и попросила о помощи. Трудновато, мы уже сами пенсионеры: я и муж. Приходить нужно ежедневно, готовить, убирать и мыть. Спасибо вам за помощь, которую оказываете.

На просьбу о помощи волонтеры отреагировали быстро. Сегодня они навестили пенсионерку. В пакетах — продукты первой необходимости: крупы, чай, сахар и многое другое. Навестили в этот день добровольцы и семью Жуваровых. Из-за потери главного кормильца домочадцам приходится нелегко.

Анара Жуварова, жительница г.Петропавловска:

— Обратились в партию «Nur Otan». Слышала, что есть поддержка нуждающимся. И сегодня неожиданно пришли ко мне волонтеры, принесли продукты, бытовые принадлежности. Я очень им благодарна.

В день партийцы «Nur Otana» обходят примерно по 10 семей. Нуждающимся петропавловцам они приносят продукты питания, не забывают про маски и средства гигиены. В благотворительной акции принимают участие добровольцы, активисты, общественники и именитые земляки.

Ирина Эктова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике РК:

— Я очень рада принять участие в этой акции. Это первый мой опыт. Я считаю — это очень благое дело. «Nur Otan» сильно помогает нуждающимся в такое трудное для страны и для всего мира время.

За месяц с небольшим в рамках региональной акции «Bizbirgemiz» добровольцы, меценаты и просто неравнодушные североказахстанцы собрали около 20 миллионов тенге.

Все средства тратятся на покупку только самых необходимых товаров. Кроме того, из республиканского фонда «Birgemiz-Qyzyljar» социально-уязвимым слоям населения выплачивается по 50 тысяч тенге.

Биржан Кудайбергенов, председатель МК партии «Jas Otan»:

— На сегодняшний день обеспечили продуктами питания по области около 1600 семей. Оказали им помощь. В городе охватили примерно 750 семей. Поступают звонки, специалисты и руководство их обрабатывают. Затем уже оказываем поддержку.

Благотворительная акция будет продолжаться, — говорят волонтеры. Оказывать продовольственную поддержку обещают каждому нуждающемуся североказахстанцу.

Абай Альжанов