В Петропавловске продолжаются работы по высадке деревьев

Это улица Уалиханова. Специалисты на ней обследовали все деревья. Всего 156 штук. В основном клены и тополя. Анализ показал, все они заражены, а значит их замена неизбежна.

Тимур Зверяченко, доцент СКГУ им.М.Козыбаева:

— Стволы все омертвевшие. 99 %.Верхушки деревьев абсолютно все повреждены. Более того, там поселились стволовые вредители, патогенные древесные грибы , которые растут на гнилой древесине и могут переходить с больных на здоровые.

По словам специалистов, основная причина гибели деревьев — в их регулярной обрезке. Как правило, ее проводят коммунальные службы, чтобы насаждения не задевали линии электропередач. В этом году и деревья спилят, и высоковольтные линии уберут. В городском акимате решили провода спрятать под землю, а клены и тополя заменить на здоровые сосны.

Айдар Касенов, руководитель ИП «Касенов»:

— Мы занимается посадкой крупномерных деревьев, сосны. У нас на данном участке от пересечения с улицы Мусрепова до первого разворота планируется высадить 52 дерева. Посадка у нас механизированная, так как у нас «крупномеры». Данной техникой мы готовим лунки.

Деревья в Петропавловск поставляют из разных лесопитомников области. Эти, к примеру, привезли из Аккайынского района.

Анжелика Сычева