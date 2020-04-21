В Петропавловске намерены отключить отопление

Общество

20:19 21 Апреля 2020

В СК пришла долгожданная весна. А сегодняшнюю погоду вполне можно сравнить с летней. Столбик термометра поднялся выше 20 градусов. 26-27 со знаком «плюс» ожидают в среду. Жарко не только за окном, но и в квартирах, где сейчас многие находятся на самоизоляции.

И оставаться в такой духоте с раскалёнными батареями, конечно, нелегко. Терпеть осталось недолго. В городском акимате, наконец, приняли решение завершить отопительный сезон. Отмечу, делают это, если в течение 3-5 дней температура на улице выше +10 градусов.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В этом году согласно постановления городского акимата завершение отопительного сезона определили с 20 по 30 апреля. Будет проходить поэтапно. В первую очередь, 20-21 апреля отключают отопление в детских садах и школах. После 22-29 в многоэтажных домах, 30 апреля в лечебных учреждениях.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Агентство «GERA» запустило производство многоразовых медмасок
Подать заявку на установление инвалидности можно, не выходя из дома
Таксисты в СКО работают в прежнем режиме
Во всех СКОФ АО «Казпочта» проводят дезинфекцию помещений
7 человек осудили в СК с начала года за коррупционные преступления
Школьникам, у которых не было компьютера, помогли нуротановцы
Продуктовые пакеты получили сегодня пенсионеры и инвалиды
Конные полицейские Петропавловска начали патрулирование дач
Флэшмобы казахстанцы теперь проводят в интернете
Пошив многоразовых масок стал вынужденной мерой в СКО
Волонтеры доставляют лекарства пожилым, живущим в разных концах города
Стали известны итоги конкурса «Воспитание с изюминкой: поиск, идеи, воплощение»