В Петропавловске намерены отключить отопление

В СК пришла долгожданная весна. А сегодняшнюю погоду вполне можно сравнить с летней. Столбик термометра поднялся выше 20 градусов. 26-27 со знаком «плюс» ожидают в среду. Жарко не только за окном, но и в квартирах, где сейчас многие находятся на самоизоляции.

И оставаться в такой духоте с раскалёнными батареями, конечно, нелегко. Терпеть осталось недолго. В городском акимате, наконец, приняли решение завершить отопительный сезон. Отмечу, делают это, если в течение 3-5 дней температура на улице выше +10 градусов.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В этом году согласно постановления городского акимата завершение отопительного сезона определили с 20 по 30 апреля. Будет проходить поэтапно. В первую очередь, 20-21 апреля отключают отопление в детских садах и школах. После 22-29 в многоэтажных домах, 30 апреля в лечебных учреждениях.

Айгерим Мукашева