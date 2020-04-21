Миллиарды вложений, требующие постоянного контроля и проверок

Асхат Бакеев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— На 2020 год запланированы 39 млрд тенге более чем на 770 км дорог, в том числе областного значения 281 км-12,3 млрд, районного 394 км — 6,1 млрд , на ремонт дорог в Петропавловске 5,6 млрд.

85,5 млрд тенге. Примерно столько средств больше чем за 10 лет вложили в дороги СКО. Сумма приличная, казалось бы, и нареканий к качеству покрытия, по которому каждый день ездят тысячи единиц самого разного автотранспорта, со стороны североказахстанцев должно становиться меньше.

Но на деле это не так. Все же еще есть недобросовестные подрядчики, которые будут отвечать по букве закона и исправлять «дорогие ошибки» не спешат.

Асхат Бакеев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— В 2019 году 10 исковых заявлений в судебные органы подано, заявления о недобросовестной работе. Отказано в 7, по 3 удовлетворены.

Только совместный контроль поможет решить проблему плохого качества дорожного покрытия, плавно перетекающую из года в год вместе с дорогами, которые, не отслужив положенный срок, рассыпаются.

В этом вопросе проверок точно много не бывает, давать сигналы должны общественность, депутаты и сотрудники специализированной лаборатории. Для ее работы в 2020-м предусмотрели порядка 60 млн тенге. Вложения относительно прошлого года выросли больше чем в два раза.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Пример дороги к поселку Заградовка, население смотрело, какой щебень, какой асфальт. Когда пресса писала. А лаборатория должна максимально выезжать по всем проектам по несколько раз. Если этого финансирования недостаточно, давайте мы предусмотрим. Потому что качество во главе угла должно быть,

В 2020-м улучшения ощутят люди, не видевшие ремонта дорог десятилетиями, отметил Кумар Аксакалов. Направления республиканского значения тоже должны становиться лучше и комфортнее. В такие автомагистрали вложат больше 12 млрд тенге.

А вот кто точно не спешит вкладываться, так это предприниматели региона, отвечающие за придорожный сервис. Его отсутствие выносили на повестку заседаний не раз, к этому вопросу пришлось вернуться снова, так как замечаний к придорожным участкам возле пропускных пунктов«Каракога» и «Жана Жол» меньше не стало.

Директор филиала «КазАвтоЖол» разводит руками, говорит, это не его поле ответственности, а районных акимов. Те ,как выяснил глава региона, даже через суд не могут добиться порядка. А может быть просто не хотят?

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нет желания этим заниматься либо у подчиненных в районах, либо какая-то связь между ними. Кто раздавал эти земли в свое время предпринимателям — акимат района. Кто позволил сегодня там строить несоответствующие помещения — акимат района, кто позволяет антисанитарию разводить. Есть службы, участковые инспектора полиции должны смотреть со всем этим порядком. Все вопросы уходят на уровень компетенции районного звена.

Вторым вопросом на повестке заседания стала подготовка к противопожарному периоду. В него вместе с теплой погодой мы вошли очень стремительно, статистика возгорания растет не по дням, а по часам, — отметил начальник профильного ведомства.

С начала апреля число выездов пожарных выросло в 5-6 раз. Если локализовать возгорание в жилом городском массиве можно относительно быстро, то, когда речь идет о полях, лесах и соседних к ним селениях, действовать оперативно и эффективно становится в несколько раз труднее.

Осложняют работу спасателей и постоянные ветра, из-за них огненная стихия становится неконтролируемой. Как и безответственность работников сельского хозяйства, некоторые из которых каждый год жгут траву на полях, думая, что делают лучше, а зря.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сжигание стерни надо запретить категорически. Ее сжигают самые безответные люди в сельском хозяйстве. На 5-7 см все умирает, жизнь умирает. Это должно быть преступлением по отношению к земле, если сжигается.

Находить и привлекать к ответственности по всей строгости закона должны таких сельхозников-поджигателей. На вопрос, всех ли из них наказали в 2019-м, внятного ответа руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов дать не смог.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В разрезе каждого района вам нужно было побеспокоиться. А вдруг за прошлый год было большое количество возгораний и ни одного случая не доказано. Никто не наказан. Вот это должно было вас, как руководителя управления беспокоить. И насколько люди, которые этим занимаются, компетентны. Каждый случай не должен проходить просто так.

Дарья Пышмынцева