Копии писем с фронта бережно хранятся в госархиве СКО

Письма веры и надежды. По некоторым данным, в годы Великой Отечественной каждый месяц на фронт доставлялось до 70 млн весточек из дома. Общее их число за время Второй мировой войны дошло приблизительно до 6 млрд.

Трогательные, сильные, полные отваги, любви к Родине и бесконечной тоски по дому. Некоторые копии писем наших земляков, Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы бережно хранятся в Северо-Казахстанском государственном архиве.

Замзагуль Закирина, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— У нас, вы знаете, в СКО 55 героев Советского союза и 11 кавалеров ордена славы. Эти документы собирались очень долго в результате того, что руководители архива обращались в разные инстанции. В результате этой работы получали документы о героях войны.

Документы и письма. Сокровенные, трогательные и дорогие как для их авторов, так и для получателей. Их мысли, мечты и надежды застыли на глянцевой и матовой бумаге. Перед нами копии весточек с фронта, написанных нашими земляками: Жалелом Кизатовым, Тимофеем Позолотиным, Ескендиром Даутовым.

Для сотрудников областного государственного архива каждый из этих документов очень важен, но особую ценность такие письма, конечно же, представляют для родных солдат победы.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Получить весточку с фронта в годы Великой Отечественной в каждой советской семье было настоящим праздником. Это послание, преодолевшее километры, означало, что их родной человек жив. Одно из таких писем семья Героя Советского Союза Тимофея Позолотина получила в канун Нового года, 21 декабря 41-го.

Вот небольшой фрагмент из него:

«Здравствуйте, мама, Маруся, Вера. Пишу Вам уже третье письмо, но от вас не имею ничего… Я награжден орденом Красного Знамени и сейчас уже майор. Вот видишь, мама, я выполняю слово, данное тебе еще когда я призывался в армию. Тебе не приходится краснеть за меня. А врагу бывает очень невесело, когда я со своими бойцами встречаюсь с ними. От Галочки ничего не получаю, как уехал из Сталинграда. В чем дело, не знаю. Пишите мне обо всем и чаще. Целую всех».

Долгожданные фронтовые весточки солдаты писали карандашом на чем угодно: на бланках документов, титульных листах брошюр, упаковочной бумаге и даже обрывках плакатов. В ход шло все, что попадалось под руку. Перед отправкой письма проходили тщательную проверку цензоров.

В них не должно было быть никакой информации о местах дислокации, где служил боец, имён командиров, численности потерь. Эмоциональный настрой письма и тот подвергался оценке. А ведь он тоже зависел от того, как давно солдат получал весточку из дома и получал ли ее вообще.

В начале Великой Отечественной наладить работу полевой почты, несмотря на то, что эшелоны с письмами пропускались в первую очередь и следовали без остановок вагонами, кораблями, самолетами, автомобилями, мотоциклами, было непросто.

К концу 41-го этот процесс удалось наладить, каждый месяц на фронт доставлялось до 70 млн весточек из дома. Общее их число за время Второй мировой войны дошло приблизительно до 6 млрд.

Замзагуль Закирина, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Интересен документ, где на конверте того времени написаны такие слова: «Смерть немецким оккупантам». И на этом же конверте слова Сталина: «Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти». И, связывая с историей, приводятся слова Александра Невского: «Кто с мечом войдет, тот от меча и погибнет». То есть сам конверт вдохновлял бойцов на то, чтобы защищать свою Родину.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Конверты в годы Великой Отечественной были в дефиците. Тогда и появились письма треугольники — символы надежды и веры, связь тыла с фронтом. Их мужественные авторы верили и делали все, чтобы вернуться домой, где их очень ждали.

Дарья Пышмынцева