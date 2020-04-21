Какой категории североказахстанцев разрешено передвигаться по региону

Работники организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, лица, въезжающие и выезжающие по медицинским показаниям, а также водители транзитного грузового автотранспорта. Список небольшой. Но только этой категории лиц, разрешено пересекать блокпосты. При себе они должны иметь все необходимые документы.

Александр Розбах, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— У нас имеется база в городском акимате в центре «Ikomek», они пополняют списки, а сотрудники полиции при проверке транспортных средств забивают данные, если он имеется в «белом» списке, то транспортное средство пропускается.

За дни ограничения были и те, кто пытался незаконно пересечь блокпосты. Недавно такой случай произошёл в селе Бесколь. Трое мужчин пытались попасть в областной центр через поле.

Но это им не удалось, за свой проступок они получили наказание в виде административного ареста. Заехать в Петропавловск можно и законно, но только по работе и только определённым лицам.

Александр Розбах, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Сотрудник, который работает на предприятии Петропавловска, разрешено работать в городе. Он должен иметь справку и путевой лист, в котором прописан путь от места работы до дома. Сформирован «белый список», туда занесены транспортные средства. Если в списке автомобиля нет, то его не пропустят. Но если имеется справка с места работы, то работодатель может встретить его на КПП.

Нарушают режим ЧП и в областном центре. Стражи порядка составили более 170 протоколов на петропавловцев за выход на улицу без необходимой на то причины. 10 мрп или арест на 15 суток: перед выходом из дома стоит задуматься, стоит ли?

Напомним, покидать своё жилище разрешено только для похода в магазин, аптеку или на работу, а также для выгула домашних животных. Жителям, достигшим 65 лет, выходить из дома строго запрещено. Доставить продукты и лекарства им могут волонтеры. Имеют возможность помочь и родные.

Александр Розбах, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Если граждане преклонного возраста, то разрешается проехать, чтобы отвезти им необходимое. При этом при себе нужно иметь справку от КСК, где проживает пенсионер, а также копию документа, удостоверяющего личность данного гражданина.

По всем вопросам передвижения по области и городу можно обратиться в центр поддержки по номеру 61-25-28.

Айгерим Муканова