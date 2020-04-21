Из-за возгорания сухостоя пострадали несколько домов и двое человек

Первый случай произошел возле села Золотая Нива в районе Магжана Жумабаева. Там на площади порядка 1200 кв метров горела сухая трава, из-за сильного порывистого ветра огонь перешел на населенный пункт. В результате чего пострадало 3 нежилых дома.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В ходе тушения пожара местным населением произошло крушение строения, в результате чего пострадали два человека. Гражданин 77 года рождения, который был госпитализирован в ЦРБ, перелом 12 грудного позвонка, второй 74 года с ушибом позвонка был отпущен домой.

В ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники. Причина возгорания — поджог. Сейчас полицейские устанавливают виновных. Аналогичное ЧП в том же районе произошло во вторник в половине 7 утра недалеко от села Изобильное.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— На месте уже работала 1 единица техники, по прибытии было установлено, что огонь также из-за сильного порывистого ветра перекинулся на населенный пункт, где пострадало 3 нежилых дома. Сейчас пожар локализован, на месте работают сотрудники отдела ЧС , службы пожаротушения и добровольные пожарные формирования.

Всего с начала года на территории области зарегистрировано 4 лесных пожара : 2 — в Айыртауском, по одному — в Жамбылском и в городе Петропавловске. В 2019-м за аналогичный период их было в 4 раза меньше. В этом сезоне огонь охватил 7 гектаров леса.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Также произошло свыше 320 случаев возгорания сухой травы. Пострадало 7 дачных строений в Петропавловске, причины-поджоги. Виновники устанавливаются.

Спасатели региона в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности в пожароопасный период.

Анжелика Сычева