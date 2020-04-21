Удалые, молодые, все равны как на подбор. 39 военнообязанных петропавловцев участвуют в специальных сборах. За пять дней обработали свыше тысячи домов и трехсот детских площадок. Сегодня на очереди микрорайон «Береке».

Стены, двери и перила каждого подъезда тщательно дезинфицируют специальным раствором. У вируса шансов нет. Обрабатывают также входную группу, детские площадки, лавочки, заборы. Жильцы остаются довольными.

Приветствуют, некоторые даже зовут на чай, а пару раз предлагали познакомиться. Но первым делом… дезинфекция, а девушки потом.

Наурызбай Касимов, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— Многие подходят, говорят «спасибо», желают здоровья. Приятно, конечно, настроение сразу поднимается. Но мы не считаем, что совершаем какой-то подвиг. Я и ребята дали клятву служить стране. Наш долг помогать людям. И мы с удовольствием это делаем.

К тому же это лучше, чем сидеть дома без работы. Из-за режима ЧП многие предприятия приостановили свою деятельность. Так зубной врач Максим Кунгель временно лишился заработка. Потому, когда узнал о призыве, сразу вызвался исполнить воинский долг.

Максим Кунгель, военнослужащий сводной роты бригады территориальной обороны СКО:

— Служил в в/ч 5511 химиком. Узнал от СМИ, когда выступал министр обороны. Затем пришёл в департамент юстиции для прохождения воинских специальных сборов. Правила у нас серьёзные, маски мы не снимаем, обрабатываем. Всё строго.

На плечах у каждого 20 литров дезинфицирующего средства. Его хватает на 5 подъездов. В среднем военнослужащий за день использует 140-160 литров. В день обрабатывают свыше 200 домов и полсотни площадок.

С 9 утра до половины 7 вечера ребята дезинфицируют город. Всех обеспечивают трёхразовым питанием, подвозят до дома. В субботу работают до обеда, в воскресенье выходной. Отмечу, желающих участвовать в специальных сборах было около полусотни.

Абай Иманов, командир бригады территориальной обороны СКО:

— Они являются отслужившими в воинских частях вооружённых сил, Национальной гвардии, пограничных войск. Все отслужили в срочной службе. Также имеются выпускники СКГУ, военной кафедры и выпускники военной школы местной. По предоставлению справок с места работы о среднемесячной зарплате, выплачиваем им среднемесячную зарплату. Тем, кто не работает, выплачиваем минимальную зарплату.

Это 42500 тенге. Специальные сборы продлятся 20 дней и закончатся 3 мая. Но в случае необходимости срок могут увеличить или набрать новый состав.

Айгерим Мукашева