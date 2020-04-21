15 млн тенге на дезинфекцию областного центра

Ежедневно в городе обрабатываются более 180 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 366 км тротуаров. Дополнительно работы ведутся в поселках Рабочий, Кожевенный, Заречный, в 19 и 20 -м микрорайонах, в Кирпичном, Береке, районе вокзала и привокзальной площади, на улице Конституции Казахстана.

Кроме того, в день обрабатывается более 250 домов и дворов. Дезинфицирующие средства для обработки предоставляет ТОО «Радуга». В составе специального раствора — моющее средство и хлор.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г. Петропавловска:

— За данной работой, за людьми, которые ведут обработку бесхозных подъездов, закреплены специалисты городского акимата, которые должны контролировать организацию дезинфекции.

Айгерим Мукашева