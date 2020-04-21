140 литров незаконного алкоголя изъяли у сельчанина в Есильском р-не

35-летний владелец горячительного пояснил, что купил алкоголь у незнакомого человека и для личного пользования. Перевезти покупку домой он попросил знакомого. К слову, ни на одной из 240 бутылок не было акцизной марки.

На вопросы, где и при каких обстоятельствах он подыскал себе товар, мужчина не ответил. Теперь стражам порядка предстоит выяснить детали покупки и то, как на территорию страны доставили спиртное, которое не прошло государственный контроль качества.

Алкоголь отправили на экспертизу. А в отношении сельчанина собран административный материал по ст. 283-1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Всего с начала года полицейские региона изъяли из незаконного оборота свыше 220 литров спиртных напитков.

Абай Альжанов