Замакима СКО Р.Алишев рассказал о ситуации с COVID-19 на 20 апреля

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— С 00 часов 21 апреля 2020 года будет запрещен выезд/въезд на территорию карантинных зон всех районов и г. Петропавловска. До этого, в ряде районов жёсткие ограничения по въезду касались только райцентров. Между районами функционировали карантинные посты. Сейчас граница закрыта как по периметру области, так и между районами.

Это первое, что изменилось в постановлении главного санитарного врача области. В профильном ведомстве также отмечают, что с момента ввода карантина в регионе не было ни одного внутреннего случая заражения коронавирусной инфекцией, а последние были завезены извне, как и 30-й.

Пополнил список заболевших 26-летний североказахстанец, он вернулся в Мамлютский район из России, его сразу же поместили в карантинный стационар, обследование показало отрицательный результат, но все изменилось 18 апреля, тогда же он был доставлен в инфекционной отделение Первой городской.

Из позитивных новостей: там сейчас находится всего 4 пациента. Но это не означает, что время расслабляться, враг продолжает оставаться невидимым, а значит противостояние, как и возможный рост заболевших, ещё не закончились. Чтобы закрепить результат, режим карантина в регионе усилят.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— В случае нарушения режима ЧП, а также санитарно-дезинфекционного режима,предприятия,находящиеся в указанных перечнях работающих в период карантина, -помимо административной ответственности, также будут приостанавливаться. Это относится и к отделениям банков, АО «Казпочта», обменным пунктам. В случае нарушения ими режима чрезвычайного положения, их деятельность будет приостановлена. Это во многом зависит и от самих граждан. Не нарушайте санитарные требования и больше переходите на онлайн-обслуживание и по принципу «доставки до клиента».

Говоря о доставке. Сегодня тех, кто продолжает трудиться, привозят на работу, а затем отвозят домой. Делается это на служебном или нанятом транспорте, именно ему должно отдаваться предпочтение.

Передвижений на личном авто должно стать меньше. Как и людей на улицах, которых погода так и манит покинуть родные стены и вдохнуть ароматный весенний воздух. Но…

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— Жителям области разрешено выходить только в случаях жизненной необходимости — приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий, выноса мусора, выхода на работу, выгула собак во дворе жилого дома. По вопросу выплат — предусматривается посещение ближайшего к вам отделения банков и АО «Казпочта». Установлен конкретный запрет на выход из жилища лицам старше 65 лет. Запрещены визиты соседей, знакомых, родственников, коллег, семейные мероприятия. В этих целях проводится анализ социальных сетей и изучаются сигналы от соседей и неравнодушных граждан.

В 345 случаях ни арест, ни штраф не пугали жителей региона за время режима ЧП. В большинстве случаев люди покидают свои дома без острой необходимости, лиц младше 18 правила карантина тоже не сильно волнуют.

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

-В целом на сегодня судами рассмотрено 224 материала, по которым 64 лица подвергнуты административному аресту и 155 лиц — к административному штрафу в размере 10 МРП. Только соблюдая установленные правила, мы сможем победить вирус, сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким.

Дарья Пышмынцева