В СКО подорожали яйца, крупы, мясные и молочные продукты

Продукты по привлекательной цене. Такие есть в магазинах и супермаркетах, где реализуют товары стабилизационного фонда. 19 социально значимых продуктов, ценники которых под пристальным вниманием властей. Их стоимость сдерживают даже в самые непростые времена. Дефицита в стабфонде нет, говорят представители социально-предпринимательской корпорации.

Гамали Жумашов, заместитель председателя АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік»:

— В областном стабфонде имеется 347 т картофеля, 57 т моркови, 54 т лука, 86 т риса, 39 т капусты, муки сорта — 1 970 тонн. Также имеется макароны 70 т, масло растительное 16 тысяч литров, 183 т сахара — песка. Имеются также запасы гречки в размере 14 тонн.

В общем, на всех хватит. Кроме того, ожидают вагон соли, это 66 тонн, и поставку растительного масла в размере 20 тысяч литров. Это что касается социально значимых продуктов стабилизационного фонда. Остальные же товары на прилавках магазинов и супермаркетов могут подорожать. И ещё как.

Все мы помним, как подскочили цены на лимон и имбирь. Последний продавали… за 10 тысяч тенге, а цитрус больше, чем за 3! А всё из-за распространившейся в соцсетях информации, что их дуэт — верная защита от коронавируса.

Это, кстати, оказалось фейком. Остальные продукты в цене тоже выросли. Но, конечно, не так баснословно, как имбирь. Инфляция на продовольственные товары составила 2,8%.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— По данным североказахстанских статистиков, 44% наших расходов уходит на продукты. Это, конечно, цифра средняя. Немало семей, которые больше половины заработка вынуждены отдавать на еду. Треть расходов в продовольственной «корзине» отведена мясу и изделиям из него. Ещё 16% нашего продуктового «кошелька» мы тратим на крупы и хлебопродукты.

Потому для многих семей изменение каждого ценника в сторону больших значений ощутимо. Если сравнивать с декабрём прошлого года, то сильнее подорожали овощи — на 11%. Фрукты — на 3%. Выросла стоимость яиц на 5,5, молочных продуктов — на 5%. Рыбу и морепродукты стали продавать дороже на 4,5%, крупы — на 4, мясо — на 3,5. Зато рис подешевел почти на 12%.

Айгерим Мукашева