В СКО пик паводка

По словам специалистов, повышение будет наблюдаться вблизи областного центра, а также некоторых населенных пунктов Кызылжарского района. На особом контроле: Тепличное, Прибрежное, Заречное 1 и Соколовка.

Уровень воды в Сергеевском водохранилище идёт на спад, по состоянию на 20 апреля он уменьшился с 195 см до 110. На гидропостах села Новоникольское ситуация тоже стабильная, повышение не наблюдается. Чего не скажешь о Байтереке, там плюс 8 см.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— На сегодняшний день подтопленными остаются 2300 дачных участков, дачных строений, которые в пойменной части Есиля находятся.Подтопления жилых домов сегодня нет. В ближайшие 2-3 дня мы будем наблюдать подъем уровня воды на петропавловском гидроузле и, соответственно, будем реагировать по обстановке. По малым рекам и полностью по озерам и талым водам обстановка уже стабильная. Вниз по течению от Сергеевского гидроузла до границы с тюменской областью расположено 18 населенных пунктов.

Анжелика Сычева