Стали известны итоги акции «Приемная на дороге» в СК

Приём граждан полицейские проводят в онлайн-формате. То есть волнующие вопросы стражам порядка жители задают в социальных сетях. В большинстве своём они касаются режима карантина. Последнее обращение поступило из Тимирязевского района.

Его житель сообщил о том, что один из предпринимателей нарушил правила. 33-летний сельчанин без уважительной причины находился вдали от своего места жительства, а именно вблизи собственного магазина одежды. В отношении него был составлен административный протокол по статье 476. Материалы переданы в суд.

Александр Розбах, заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Установлено 56 постов полиции. Из них – 43 блокпоста и 13 санитарных. На всех постах несут службу сотрудники полиции, сотрудники ветеринарии, а также медицинские работники.

Полицейские отвечали на волнующие североказахстанцев вопросы по трём направлениям: работа административной и местной полиции, а также миграционной службы.

Булат Жексембинов, заместитель начальника Управления административной полиции ДП СКО:

— Всего за 12 проведенных ранее этапов акции североказахстанцы задали полицейским более 4660 вопросов. На все вопросы были получены ответы. За два дня проведенной акции «Приемная на дороге» по нашей области гражданами было задано более 400 вопросов, на которые также были даны ответы. В основном вопросы касались соблюдения карантинного режима в условиях чрезвычайного положения.

В таком же формате работали сотрудники всех районных отделов полиции региона.

Анжелика Сычева