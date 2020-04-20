Несмотря на карантин, фермеры региона продолжают трудиться

В 2017-м Хамитовы основали кооператив и ежедневно ведут сбор молока у местных жителей. Это порядка 100 дворов. 1 литр парного у сельчан покупают за 100 тенге. В сутки собирают примерно 4 тонны молока. Затем его реализуют в соседнюю Акмолинскую область — на предприятие «Milk Projekt».

Открыть семейный бизнес стало возможно, благодаря Фонду финансовой поддержки сельского хозяйства. Получив льготный заём от государства, Хамитовы приобрели молоковоз, танкер-охладитель и необходимое оборудование.

Режим карантина внёс свои коррективы, однако работа по сбору молока не останавливается, — говорит заместитель председателя сельхозкооператива Ержан Хамитов.

Ержан Хамитов, заместитель председателя ПК «СПК Бастау-2019», Тайыншинский район:

— С приходом пандемии коронавируса в СКО село Келлеровка одним из первых попало в режим карантина, и мы столкнулись со сложностями. Поэтому мы старались не останавливать прием молока, наполняя охладители. Хотел поблагодарить оперативный штаб Тайыншинского района за содействие в решении возникших проблем. Мы уверены, что победим пандемию и продолжим работать в штатном режиме.

Абай Альжанов