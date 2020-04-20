К республиканской акции «Біз біргеміз» присоединились и представители СКГУ

Раушан Шукеновой 78, 47 из них она проработала преподавателем в СКГУ им. Манаша Козыбаева. Сейчас на заслуженном отдыхе. Но благодарные студенты и бывшие коллеги о ней не забывают, особенно в такое непростое для всех время. Активисты из университета принесли ей пакет с продуктами, антисептические средства и маски.

Раушан Шукенов, кандидат химических наук, профессор:

— Сегодня вы пришли ко мне от моего родного университета, от партии с помощью. Спасибо большое. Я очень благодарна вам, что вы, конечно, потратили на это время, ваше внимание, вашу любовь.

Такую помощь коллектив местного университета оказывает в рамках республиканской акции «»Біз біргеміз». Главная ее цель — быть рядом в трудную минуту и стараться не оставлять пенсионеров одних.

Дидар Бакыбаев, сотрудник СКГУ им. М.Козыбаева:

— Проедем, вручим пенсионерам продуктовые наборы, спросим, как дела, нужна ли какая-то помощь со стороны ВУЗа, со стороны студентов. Потому что ветераны на данный момент являются самыми уязвимыми. Ветераны встречают нас со словами благодарности, очень рады, вспоминают свои годы, когда работали в университете, рассказывают истории. Для нас это очень большой вклад.

Всего в рамках акции сотрудники ВУЗа оказали помощь 50 пенсионерам, которые работали в университете.

Анжелика Сычева