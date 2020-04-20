Из-за режима ЧП мартовское ЕНТ перенесли на неопределённый срок

С 2017 года единое национальное тестирование является вступительным экзаменом для тех, кто хочет продолжить учебу в ВУЗах. В этом году первый раз школьники сдали ЕНТ в январе, участие приняли 2023 учащихся, из них 12 человек уже определились с поступлением. А вот следующее тестирование пройдёт сразу после снятия режима ЧП.

Валентина Черных, руководитель отдела по содержанию и качеству образования управления образования СКО:

— На сегодняшний день 3275 выпускников 11 по СКО. Для выпускников, желающих поступить в ВУЗы страны и обучаться на гранте, обязательно участие в ЕНТ в июне. Сроки тестирования с 20 июня по 5 июля.

В СК 8 пунктов сдачи ЕНТ, 7 — в районных центрах и на базе СКГУ им. М.Козыбаева. Там же, к примеру, его сдают школьники Кызылжарского района. В Новокаменской средней школе в 11б классе сдавать национальное тестирование будут двое учащихся. Одна из них — Людмила Артемьева.

Школьница планирует поступать в институт иностранных языков и литературы СКГУ. А так как обучение сейчас дистанционное, то и готовиться к ЕНТ приходится онлайн. На пробных тестированиях набирает от 100 до 109 баллов, чтобы закрепить результат, занятиям отдаёт большую часть времени.

Людмила Артемьева, учащаяся Новокаменской средней школы, Кызылжарский район:

— Веду работу по бумажным и электронным вариантам тестирования. Читаю учебную литературу по всемирной истории и истории Казахстана за курс 5-11 классов. Учу даты по методическим пособиям. К английскому языку готовлюсь через чтение и прослушивание аудиокниг для понимания и усвоение иностранной речи . Также работаю над правильностью правописания орфографических норм языка. Всегда держу мобильную связь с учителями, если испытываю затруднения.

В для участие в ЕНТ выпускники должны подать заявление. Сделать это можно и в режиме онлайн, зарегистрировавшись в системе «Digital ID».

Алена Хан