Футболисты клуба «Кызылжар» тренируются дома

Воспитанники футбольного клуба «Кызылжар» не остались в стороне и показали североказахстанцам, как они сейчас поддерживают физическую форму. Из-за режима карантина ребятам приходится тренироваться не на стадионе, как это бывает обычно, а в четырех стенах.

Для упражнений футболисты используют различный спортинвентарь: кто-то занимается с гантелями, гирями, тренажёрами, а некоторые выполняют приседания, подтягивания, отжимания и другие различные приёмы. Одним словом, к каждому воспитаннику — индивидуальный подход, говорят тренеры.

По мнению специалистов, дистанционные тренировки в полной мере не могут заменить привычные. Поэтому после возобновления сезона, ребятам понадобится 2-3 недельный усиленный тренировочный цикл, чтобы войти в оптимальную физическую форму. В составе молодёжной команды «Кызылжар» сейчас 24 юных спортсмена.

Абай Альжанов