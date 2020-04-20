Футболисты клуба «Кызылжар» тренируются дома

Спорт

19:40 20 Апреля 2020

Воспитанники футбольного клуба «Кызылжар» не остались в стороне и показали североказахстанцам, как они сейчас поддерживают физическую форму. Из-за режима карантина ребятам приходится тренироваться не на стадионе, как это бывает обычно, а в четырех стенах.

Для упражнений футболисты используют различный спортинвентарь: кто-то занимается с гантелями, гирями, тренажёрами, а некоторые выполняют приседания, подтягивания, отжимания и другие различные приёмы. Одним словом, к каждому воспитаннику — индивидуальный подход, говорят тренеры.

По мнению специалистов, дистанционные тренировки в полной мере не могут заменить привычные. Поэтому после возобновления сезона, ребятам понадобится 2-3 недельный усиленный тренировочный цикл, чтобы войти в оптимальную физическую форму. В составе молодёжной команды «Кызылжар» сейчас 24 юных спортсмена.

 

 

Абай Альжанов

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