АО «ЗИКСТО» возобновил работу цеха по ремонту колёсных пар

Это цех по ремонту и формированию колёсных пар. После нескольких лет эксплуатации, под тяжестью в 24 с половиной тонны, столько весит грузовой вагон с платформой и всеми комплектующими к нему, колеса стачиваются и приходят в негодность.

Здесь специалисты завода «ЗИКСТО» после производственного цикла, который состоит из таких этапов, как демонтаж, распрессовка, запрессовка и это только часть процесса, дают им вторую жизнь.

Евгений Щенников, начальник участков АО «ЗИКСТО»:

— Мы занимаемся ремонтом колёсных пар, где-то проектная мощность у нас 600 колёсных пар в месяц. В смене работает 20 человек. Чтобы выйти на 600 колесных пар, дефицит в смене где-то 10 человек, на 30 человек в смену, а две смены — это 60 человек. Сегодня работают 2 смены, общая численность 40 человек. В другом цехе у нас идет производство новых платформ, сейчас там работает 20 человек.

200 квалифицированных специалистов — столько заводу «ЗИКСТО» нужно, чтобы вернуть себе былую мощь и силу. В середине мая 2019-го, когда завод ушёл в ноль из-за нерентабельности, подписанных контрактов, от неё, казалось, не осталось и следа, как и от зарплат.

Тогда сумма задолженности перед работниками предприятия составила 95 млн тенге. Это непростое для «ЗИКСТО» время очень хорошо помнит Марат Жанабаев. На заводе он трудится больше 10 лет, половину из которых в должности дефектоскописта.

Марат Жанабаев, дефектоскопист АО «ЗИКСТО»:

— Когда был простой, нам выплачивали 50% по нашему окладу. Сейчас зарплата у нас каждый месяц, в зависимости от того, сколько часов, в зависимости от объема работ, который выполняем.

Выполняют и снова возвращают доверие сотрудников, все долги перед ними погашены, а вместе с этим авторитет и стабильность, но, главное, качество, за которое «ЗИКСТО» всегда ценили и выбирали деловые партнеры.

Ренат Шамсутдинов, генеральный директор завода АО «ЗИКСТО»:

— В общей сложности, 15,5 млрд тенге у нас портфель заказов есть. Мы тоже на этом не останавливаемся, нам нужна стабильность. Мы активно работаем с КТЖ по заключению следующих договоров, обещают заключить с нами на 2 тысячи платформ для КТЖ экспресс.

Сейчас завод выполняет такой же, но чуть менее масштабный по количеству, заказ для другой казахстанской компании. Параллельно «ЗИКСТО» находится в поиске новых кадров. Им в нынешних условиях они готовы предложить все необходимые средства защиты, чтобы они могли трудиться безопасно, обеспечат развоз.

Каждый день на «ЗИКСТО» привозят, а затем отвозят домой около 90 сотрудников. Немаловажный вопрос, для любого потенциального специалиста, — размер заработной платы.

Ренат Шамсутдинов, генеральный директор завода АО «ЗИКСТО»:

— Средняя заработная плата у нас — у основных рабочих — в пределах 120-125 тысяч тенге, помимо этого, мы сейчас рассматриваем повышение заработной платы порядка 17-15%. Помимо, если они будут выполнять плановые задания, к ним еще добавлять будут порядка 25% премиальных . То есть зарплата будет достойная.

Дарья Пышмынцева