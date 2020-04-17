В СКО на 17 апреля соцвыплаты назначили 69 тысячам человек

В то, что государственная поддержка в виде социальной выплаты — не миф, а реальность. Чета Жакуповых убедилась в этом лично несколько дней назад.

Необходимые сейчас 42500 получил сразу и глава семейства, который с введением режима ЧП и карантина на время остался без работы, и его супруга, находящаяся в декретном отпуске.

Диана Жакупова, жительница села Архангельского, Кызылжарский район:

— Изначально я не планировала подавать заявку, но потом, когда вышли изменения я узнала, что мам в декрете, у которых есть дети старше года тоже могут рассчитывать на выплату. Я подавала заявку через егов, но мне ее не одобрили, так как я не оплатила ЕСП, на следующий день я все оплатила и подала заявку через енбек кз . Буквально на второй день мне ее одобрили и на следующий день я получила выплату на карту каспий голд.

Заветное пособие получил и Станислав Буландо. До объявления карантина молодой человек работал главным поваром в ресторане. О соц. выплате узнал от своего работодателя.

С оформлением заявки тянуть не стал, подал ее в этот же день, через сайт ЕНБЕК. Ответ тоже не заставил себя долго ждать, — говорит парень. Статус его подтвердили на следующий день. И примерно через неделю деньги перечислили на счет .

Станислав Буландо, житель г.Петропавловска:

— Сайт работал без перебоев, оформил заявку с первого раза, мы терпеливо ждали. Мы терпеливо дожидались своего одобрения. Надеемся, если карантин продлят мы и те, кто еще нуждаются — им помогут. Мы с супругой готовимся стать родителями, поэтому благодаря государству за поддержку. Эти деньги пойдут на малыша.

И таких людей, как герои нашего сюжета, в регионе немало. На данный момент пособия назначили 69 тысячам североказхастанцев. Напомним, оформить заявку на получение соц.выплаты можно на сайте электронного правительства, 42500.enbek.kz и в телеграмм боте. На этом же ресурсе можно и отследить статус заявки.

Анжелика Сычева